Imu, stop alla dichiarazione dal 2026 se il Comune può verificare i dati

La dichiarazione Imu sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica. Lo schema di decreto legislativo sui tributi locali (approvato venerdì 9 maggio in prima lettura in Cdm) si propone di mettere fine alle prassi locali volte a imporre l’obbligo dichiarativo anche nei casi in cui, secondo l’orientamento del dipartimento delle Finanze, tale obbligo non sussiste.

Già a legislazione vigente la denuncia Imu deve essere presentata solo se vi sono dati, essenzialmente riferiti...