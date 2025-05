Contitolari, case di lusso e nuda proprietà: quando l’abitazione principale versa l’Imu

Con la scadenza di lunedì 16 giugno per il versamento dell’acconto Imu va ricordato che per l’abitazione principale l’imposta non è generalmente dovuta. Sono, invece, assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) anche se adibite ad abitazione principale.

Vi sono però una serie di casistiche che vanno analizzate nel dettaglio al fine di evitare errori in materia di Imu.

Le abitazioni di pregio...