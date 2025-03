Imu, valida la scrittura privata sui diritti reali anche se non trascritta

La costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato mediante scrittura privata registrata, pertanto munita di data certa, ma non autenticata né trascritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al comune in epoca antecedente all’annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall’obbligazione tributaria Imu, ribaltando la soggettività passiva sull’habitator per la durata del diritto attribuitogli. Così si è espressa la Corte di Cassazione...

