Responsabilità precontrattuale per trattative interrotte: dai giudici la richiesta di elementi oggettivi
In salita la possibilità di invocare il danno nella fase delle trattative antecedenti la fine del contratto definitivo nell’ambito delle operazioni di mergers and acquisitions
L’acquisizione di partecipazioni societarie si realizza, generalmente, attraverso un processo contrattuale complesso e diversificato e, il più delle volte, si articola in una serie di fasi progressive.
Sebbene non esista un iter prestabilito nella compravendita di partecipazioni societarie, tra gli atti formali che solitamente segnano l’avvio di tali trattative vi sono la lettera di intenti (Loi) e il memorandum of understanding (Mou...