Bilanci intermedi, i criteri di rilevazione e valutazione nel nuovo Oic 30

Il principio contabile sancisce la regola secondo la quale i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d’esercizio (o consolidato) e afferma che le valutazioni devono essere effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”. Oic 30, inoltre, dedica ampio spazio alle imposte intermedie sul reddito e illustra casi applicativi, utili ai fini di una miglior comprensione del principio contabile. L’aggiornamento della struttura e del contenuto si è reso necessario per tenere conto dell’evoluzione che nel corso degli anni ha interessato la disciplina del bilancio e i principi contabili nazionali.

I bilanci intermedi: aspetti generali

OIC 30 è dedicato alla:

disciplina dei criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa di un bilancio intermedio, obiettivo del quale è fornire informazioni sull’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio;

e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva, ma potrà essere facoltativamente applicato, in via anticipata, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 (in particolare, alle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025).

Il principio contabile:

regola la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società;

non tratta del contenuto di quelle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale ex articoli 2446 e 2447 del Codice civile, citate invece nella precedente versione. Ciò, peraltro, non esclude che, nell’ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall’Oic 30 nella redazione della situazione patrimoniale.

