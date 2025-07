Oic 34: bussola fiscale per resi, sconti e operazioni a premio

A bilanci generalmente già approvati e depositati, e sul filo di lana delle scadenze dei versamenti d’imposta a saldo 2024, lo scorso 27 giugno il Mef ha diffuso (tra gli altri) il decreto con le attese disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili Ires e Irap, in riferimento:

alle regole contabili derivanti dall’adozione del nuovo principio contabile nazionale Oic 34 “Ricavi”;

agli effetti delle modifiche ai principi contabili nazionali Oic 16 e Oic 31, pubblicate nel marzo del 2024, derivanti dall’introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino (si veda l’articolo in basso).

La derivazione rafforzata

Iniziando dalle conseguenze fiscali delle novità recate dal principio Oic 34, si può in buona misura sostenere che, essendo le novità in gran parte annunciate (in quanto simili a quelle assunte in occasione dell...