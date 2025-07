Limiti ai costi di smantellamento e rimozione

Più problematica delle regole relative all’Oic 34 appare, per le imprese, l’assimilazione dei comportamenti previsti all’articolo 6 del decreto Mef 27 giugno 2025, che disciplina i costi di smantellamento e rimozione dei cespiti di cui al nuovo paragrafo 40A dell’Oic 16.

Il costo capitalizzato sul cespite, in contropartita all’iscrizione del fondo smantellamento, assume piena efficacia fiscale (ex articolo 110 del Tuir) sia per gli ammortamenti che per il calcolo del plafond delle spese di manutenzione...