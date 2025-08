Commesse, via al doppio binario tra aspetti contabili e fiscali

La circolare Assonime n. 20 analizza il superamento dei doppi binari fra contabile e fiscale perseguito col decreto Irpef-Ires 192/20204 in tema di contributi, commesse, e poste in valuta, auspicando un’estensione anche agli ammortamenti, quantomeno per le imprese soggette a revisione contabile o certificazione.

I contributi in conto capitale sono residuali rispetto a quelli in conto esercizio e in conto impianti e ai fini fiscali (articolo 88 del Tuir) sono tassati all’atto della percezione. È stata...