Commercialisti, i parametri per perizie e revisioni non si sommano nel calcolo del compenso

La determinazione del compenso per il commercialista che ha fornito una consulenza tecnica di parte va effettuata applicando i parametri stabiliti dal Dm 140/2012. Ma se vengono adottati i parametri stabiliti dall’articolo 21 («Valutazioni, perizie e pareri»), non si possono applicare anche e in aggiunta, i parametri previsti dall’articolo 22 («Revisioni contabili»).

È quanto chiarisce il Consiglio nazionale con il pronto ordini 102/2025 pubblicato l’11 novembre che ha affrontato il caso di un commercialista...