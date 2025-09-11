Commercialisti, la riforma passa l’esame del Governo
Il disegno di legge delega stabilisce i principi del nuovo ordinamento: specializzazioni, tirocinio durante il corso di studi, apertura verso le società di capitali, equo compenso per le prestazioni
Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Per il presidente della categoria Elbano de Nuccio quella di oggi è una giornata storica per la professione.
Il nuovo regolamento, in base ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel Ddl accorcerà i tempi per entrare nel mondo del lavoro grazie alla possibilità di svolgere il tirocinio durante il corso di studi. Una spinta viene data alle aggregazioni...