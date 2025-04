Concordato biennale anche con il patent box

L’agevolazione patent box è compatibile con il concordato preventivo biennale (Cpb) e riduce il reddito di riferimento per la proposta. Questo il chiarimento giunto dall’agenzia delle Entrate con risposta all’interpello 108/2025. Resta fermo (anche se la risposta non ne parla) che futuri utilizzi dell’agevolazione non consentiranno risparmi, essendo il reddito del biennio già concordato a seguito dell’adesione.

