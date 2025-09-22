Concordato, l’opzione errata non blocca il nuovo accesso
Stop all’adesione solo con la decadenza nel precedente biennio. Resta aperta la questione di come correggere la scelta effettuata senza i requisiti
La decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) optato lo scorso anno per il biennio 2024-2025 blocca l’accesso al Cpb 2025-2026. L’errata opzione per il concordato 2024-2025 si ritiene invece non inibisca la scelta di aderire al Cpb 2025-2026 entro il 30 settembre prossimo. Vediamo perché.
Iniziamo con la decadenza del Cpb 2024/2025 scelto con il modello Redditi 2024 entro il 31 ottobre o nella finestra che scadeva il 12 dicembre scorso. Le cause di decadenza del Cpb sono disciplinate dall’...
di Alessandro Mattavelli