Concordato, niente blocco se cambia l’Isa per l’Ateco

La nuova classificazione non esclude la chance di adesione

di Giorgio Gavelli

L’eventuale variazione di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025-2026. È il principio che emerge dalla risposta a interpello 236/2025 delle Entrate.

La risposta riguarda la nuova classificazione Ateco 2025, utilizzata dallo scorso 1° aprile e, quindi, anche per le dichiarazioni...

