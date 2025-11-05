Professione

Credito d’imposta alle Pmi se hanno il temporary manager

In Commissione finanze della Camera avviato l’esame della proposta di legge

di Federica Micardi

Un credito d’imposta per incentivare le Pmi a ricorrere a temporary manager. È quanto prevede la proposta di legge 2474 (prima firmataria l’onorevole Letizia Giorgianni - FdI) che il 4 novembre ha cominciato il suo iter parlamentare.

“L’iniziativa legislativa è nata da una proposta dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili – racconta il presidente...

