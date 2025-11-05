Credito d’imposta alle Pmi se hanno il temporary manager
In Commissione finanze della Camera avviato l’esame della proposta di legge
Un credito d’imposta per incentivare le Pmi a ricorrere a temporary manager. È quanto prevede la proposta di legge 2474 (prima firmataria l’onorevole Letizia Giorgianni - FdI) che il 4 novembre ha cominciato il suo iter parlamentare.
“L’iniziativa legislativa è nata da una proposta dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili – racconta il presidente...
Commercialisti, l’iper-ammortamento previsto in Manovra va reso strutturale
di Federica Micardi
Reti d’impresa: funzionamento, finalità e opportunità per le aziende
di Cristina Odorizzi
Stretta sui pagamenti della Pa, spunta l’ipotesi dello stop
di Valentina Maglione e Valeria Uva