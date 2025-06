Credito Iva, prescrizione congelata se l’ufficio sospende il rimborso

Il provvedimento con il quale l’agenzia delle Entrate comunica di aver sospeso il rimborso del credito Iva a causa di accertamenti in corso costituisce un impedimento all’esercizio del diritto alla restituzione del tributo che, influendo sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non consente la decorrenza del termine di prescrizione di cui all’articolo 2935 del Codice civile. Tale termine, infatti, decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

La vicenda

Nel caso deciso...