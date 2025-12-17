Da marzo anticipo sulle provvigioni esteso alle agenzie di viaggio

Dal 1° marzo 2026, ritenuta sulle provvigioni in arrivo anche per quelle corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, ad agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché agli agenti e commissionari di imprese petrolifere. A prevederlo è uno degli emendamenti riformulati in votazione al Ddl di Bilancio 2026, che modifica la lista di esenzioni alla ritenuta su provvigioni contenuta nel comma 5 dell’articolo 25-bis del Dpr 600/73.

Facciamo un passo indietro. Con decorrenza dal 1° aprile 2024...