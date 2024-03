Direttiva Ue, il Cbcr pubblico inciderà sui punteggi Esg

La Direttiva Ue 2021/2101 - che modifica la precedente 2013/34/Ue - introdurrà l’obbligo di pubblicazione del Country by Country report (Cbcr) sui siti web aziendali. Si tratta di un ulteriore adempimento a carico dei contribuenti che, a partire dal 2025 per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, andrà ad affiancarsi agli obblighi di rendicontazione per Paese già in vigore in Italia con il Dm del 23 febbraio 2017 e il provvedimento del 28 novembre 2017 (Cbcr Ocse).

