Ecommerce, allo studio anche una micro tassa per la sostenibilità

Un commercio elettronico sicuro e sostenibile passa anche attraverso l’introduzione per le piattaforme elettroniche di una tassa di gestione di tutti i beni che provengono da Paesi terzi e vengono consegnati direttamente al consumatore finale. Questa tassa (handling fee) che, a seconda della certificazione della piattaforma potrebbe variare dai 2 euro ai 50 centesimi per articolo consegnato, sarebbe destinata a finanziare le attività di controllo che le autorità doganali unionali devono porre in ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi