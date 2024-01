Evasione nel regime forfettario, le stime restano ancora rappresentative

L’articolo del Professor Visco pubblicato qualche giorno fa su queste pagine ha sollevato in tema dell’affidabilità delle stime contenute nella Relazione sull’evasione alla luce, da un lato, della progressiva recente estensione dei regimi sostitutivi per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, e, dall’altro lato, della prossima entrata in vigore del concordato preventivo. È importante ritornare su tali questioni per chiarirne la portata e le implicazioni.

Sul primo tema, è corretto affermare...