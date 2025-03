Un pacchetto di misure per stringere il cerchio sull’evasione d’imposta

L’adozione della nuova direttiva Vida (Vat in the digital age) da parte del Parlamento e del Consiglio europeo, chiude un iter di negoziazioni tra gli Stati membri – durato più di due anni – in quanto la procedura legislativa dell’Unione europea in materia tributaria richiede ancora l’accordo all’unanimità.

Siamo in presenza della più rilevante modifica della vigente direttiva 2006/112/Ce, in tema di adempimenti. L’importante innovazione sostanziale era avvenuta il 1° gennaio 2010 con le regole sulla...