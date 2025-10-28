Ex impatriati, redditi da piani di incentivazione azionaria fuori dal regime agevolato
Prelievo ordinario per gli importi percepiti quando la residenza era stata già spostata all’estero
I redditi derivanti da piani di incentivazione azionaria maturati durante la permanenza in Italia di un lavoratore impatriato, ma percepiti in un periodo successivo in cui egli risulta nuovamente residente all’estero, sono imponibili in Italia secondo le regole ordinarie, senza possibilità di applicare il regime agevolativo, poiché rileva il trattamento fiscale vigente al momento della percezione del reddito. È questo il chiarimento contenuto nella risposta a interpello 274/2025 delle Entrate.
Il ...
