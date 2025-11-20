Incentivi, stock option, bonus differiti: verifica su maturazione e incasso per gli impatriati
Secondo il Fisco gli emolumenti incassati nel periodo di residenza all’estero non rientrano nel prelievo agevolato
Gli incentivi a favore dei lavoratori dipendenti nella forma di stock option, bonus differiti e/o di long term incentive plan (Ltip), rappresentano/possono costituire una componente significativa della retribuzione complessiva dei lavoratori. Proprio per il fatto di essere spalmati su un orizzonte temporale ampio, gli stessi interessano più periodi d’imposta comportando la necessità di procedere alla verifica del corretto trattamento tributario in capo al percipiente. In presenza poi di soggetti ...