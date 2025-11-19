Studi, omaggi natalizi a clienti e fornitori tra le spese di rappresentanza
Spese deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno si intensificano le occasioni per i lavoratori autonomi di omaggiare non solo i propri clienti ma anche i dipendenti o i fornitori con adempimenti diversificati a seconda del destinatario dell’omaggio. Alcune spese rientrano nel concetto di spese di rappresentanza mentre altre in quelle di lavoro dipendente con conseguente trattamento fiscale differente.
Vanno indagate anche le spese per le cene o pranzi di studio, occasioni in cui ci si incontra in un...
Correlati
Maurizio Postal, Ezio GobbiSistema Frizzera