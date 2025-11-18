Derivazione rafforzata, più spazio a microimprese

Il decreto correttivo Irpef Ires è atteso giovedì 20 novembre in Consiglio dei ministri per l’approvazione finale dopo aver incassato i pareri parlamentari sul testo. Per ciò che concerne il reddito d’impresa, viene dato maggior spazio al criterio della derivazione rafforzata, in quanto la stessa è prevista, al di là dei soggetti Ias/Ifrs e dei soggetti Oic, anche per le microimprese che scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o (e questa è la novità) abbreviata ex articolo 2435-bis del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi