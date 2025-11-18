Rivalutazione partecipazioni senza perizia nelle quotate
In mercati regolamentati è sufficiente il calcolo dei prezzi medi rilevati. Nuovo costo fiscale solo dopo il versamento della prima o unica rata
Rivalutazione di partecipazioni detenute in mercati regolamentati senza perizia giurata. È sufficiente, infatti, il calcolo dei prezzi medi rilevati. È uno degli aspetti (già chiariti dalle Entrate nella circolare 16/E/2023) da tenere in considerazione in vista della scadenza del 1° dicembre (quest’anno infatti il 30 novembre cade di domenica): data entro la quale i possessori di partecipazioni non detenute nell’esercizio d’impresa possono decidere di rideterminarne il costo fiscale versando un’imposta...
Correlati
Michele BrusaterraScheda adempimento