Rivalutazione di quote e terreni, una scelta senza via di ritorno
Scadenza entro il 1° dicembre per il versamento della prima o unica rata. La mancata cessione del bene oggetto di rideterminazione non permette di revocare la scelta operata
La rivalutazione quote e terreni è una scelta irrevocabile. La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024), con il comma 30, ha posto a regime la disciplina contenuta nella legge 448/2001 che permette di rideterminare il valore delle quote e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali al di fuori dell’esercizio di impresa, mediante pagamento di una imposta sostitutiva. La disciplina è stata introdotta per la prima volta nel 2002 e da allora prorogata di anno in ...
Michele BrusaterraScheda adempimento