Fondazioni residenti, sì al prelievo più favorevole dalla Corte Ue
È però necessario che venga rispettato il principio di proporzionalità
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la pronuncia del 13 novembre 2025 nella causa C‑142/24, ha fissato un principio giuridico preciso in materia di imposizione delle trasmissioni patrimoniali verso fondazioni familiari: l’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo non impedisce, purché sia rispettato il principio di proporzionalità, che una normativa nazionale riservi un’imposizione più favorevole alle sole fondazioni familiari residenti quando tale riserva è direttamente ...
