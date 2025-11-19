Plusvalenza da superbonus, la donazione non evita la tassazione

Con la risoluzione 62 dello scorso 30 ottobre l’agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cedente che, dopo aver ricevuto per donazione un immobile, ha eseguito interventi agevolati “superbonus” e successivamente ha ceduto il bene. Le Entrate chiariscono che, in questo caso, la provenienza donativa è irrilevante ai fini del computo del termine entro il quale la plusvalenza è soggetta ad imposizione, trovando comunque applicazione il termine decennale previsto dalla norma speciale dettata per gli immobili ristrutturati fruendo di tali agevolazioni.