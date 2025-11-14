Issa 5000, il nuovo standard per l’assurance della sostenibilità

Il nuovo Issa 5000 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto agli standard attualmente in vigore, offrendo un quadro più strutturato per l’intero processo di assurance delle informazioni di sostenibilità
Nel corso dell’ultimo decennio la rendicontazione di sostenibilità ha compiuto significativi passi in avanti, soprattutto grazie all’evoluzione della normativa di riferimento adottata nel corso degli anni dall’Unione Europea. Con il passaggio dalla Non-Financial Reporting Directive (Nfrd) alla Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), approvata a gennaio 2023, il numero di imprese coinvolte dal nuovo quadro normativo è cresciuto notevolmente: se la Nfrd interessava circa 11.600 società...
