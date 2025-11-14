ApprofondimentoDiritto

Issa 5000, il nuovo standard per l’assurance della sostenibilità

di Andrea Balestri, Maurizio Cicioni e Francesco Castaldo

N. 42

Settimana Fiscale

Il nuovo Issa 5000 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto agli standard attualmente in vigore, offrendo un quadro più strutturato per l’intero processo di assurance delle informazioni di sostenibilità

Nel corso dell’ultimo decennio la rendicontazione di sostenibilità ha compiuto significativi passi in avanti, soprattutto grazie all’evoluzione della normativa di riferimento adottata nel corso degli anni dall’Unione Europea. Con il passaggio dalla Non-Financial Reporting Directive (Nfrd) alla Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), approvata a gennaio 2023, il numero di imprese coinvolte dal nuovo quadro normativo è cresciuto notevolmente: se la Nfrd interessava circa 11.600 società...

I punti chiave

  1. Differenze tra “limited assurance” e “reasonable assurance” nelle verifiche Esg
  2. L’evoluzione degli standard di assurance nella rendicontazione di sostenibilità
  3. Le novità apportate dall’Issa 5000
  4. Principi e concetti chiave dell’Issa 5000
  5. In conclusione

