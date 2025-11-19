Per holding e piccole banche in arrivo lo stop all’aumento Irap
Fuori dalla stangata anche Sicav, Sgr e mini compagnie. Coperture dall’incremento dell’aliquota al 2,5% per banche e assicurazioni
Niente aumento Irap per holding industriali, società di gestione del risparmio (Sgr) e società di investimento a capitale variabile (Sicav). Ma non solo. L’incremento di due punti dell’aliquota del tributo regionale previsto dal Ddl di Bilancio all’esame del Senato non dovrebbe colpire anche le piccole banche e le compagnie di assicurazione più piccole. Lo prevedono alcuni correttivi della maggioranza depositati in commissione Bilancio a Palazzo Madama in attesa dei 414 segnalati che dovrebbero arrivare...