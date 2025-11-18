Per il Terzo settore passaggio meno brusco alla non commercialità
Volontariato e Aps con soglia per il forfettario a 85mila euro
È atteso giovedì 20 novembre in Consiglio dei ministri lo schema di decreto delegato sulle novità fiscali del Terzo settore, integrato alla luce delle indicazioni emerse nel corso dell’esame parlamentare. La bozza del provvedimento che verrà emanato in attuazione della delega fiscale (legge 111/2023), contiene un pacchetto di norme strategiche in vista dell’operatività, dal 1° gennaio 2026, del regime fiscale del Terzo settore. Il testo licenziato in prima battuta dal Consiglio dei ministri lo scorso...