Fondi pensione, tassazione separata sulle rendite ante 2007
Confermata la disciplina applicabile alle prestazioni erogate fino al 31 dicembre 2006
Se un fondo pensioni eroga in forma di capitale prestazioni corrispondenti ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applica la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 in conformità al regime transitorio previsto dall’articolo 23, comma 5, dello stesso decreto legislativo. In questo senso, la risposta 245 del 2025 dell’agenzia delle Entrate che richiama le istruzioni fornite con la circolare 70/E del 2007, par. 5. Non si applica invece...
Correlati
Altri provvedimenti