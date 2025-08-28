Forfettari, il 2024 è l’ultimo anno d’imposta per la chance
Le istruzioni per la dichiarazione dei redditi e le novità nel quadro LM
A partire dal 1° gennaio 2025, stop ai forfettari per l’adesione al Modello Cpb. L’articolo 7 del Dlgs 81/2025 ha disposto l’abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfettario, limitandone pertanto l’applicazione al solo periodo d’imposta 2024. Per tale ragione, per questi contribuenti il periodo d’imposta 2024 resterà l’unico anno di applicazione dello strumento. Di conseguenza nella dichiarazione dei redditi di quest’anno il contribuente forfettario trova un quadro...