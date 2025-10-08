Forfettari, non imponibili le spese anticipate in nome e per conto del cliente
Fuori dal reddito il pagamento di marca da bollo o il contributo unificato per la presentazione di un ricorso
Spese anticipate non imponibili per i contribuenti forfettari ma solo se sostenute in nome e per conto dei clienti. Si definiscono «anticipate» le spese che un contribuente sostiene nell’interesse del proprio cliente e a suo nome; Rientrano tra queste, ad esempio, il pagamento di un’imposta o di una marca da bollo oppure il contributo unificato per la presentazione di un ricorso. Tale spese vanno tenute distinte da un’altra tipologia: vale a dire quella delle spese che il professionista sostiene ...