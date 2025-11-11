Forfettari della sostitutiva per chi passa all’ordinario
L’eventuale importo pagato può essere indicato nel rigo RN38 a scomputo dell’Irpef dovuta nell’anno successivo
Secondo acconto dell’imposta sostitutiva da versare per i contribuenti forfettari con particolare attenzione al caso di passaggio al regime ordinario. Il prossimo 1° dicembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte 2025; il termine originario del 30 novembre cade, infatti, di domenica ed è prorogato al lunedì successivo.
Del versamento devono preoccuparsi anche i contribuenti che applicano il regime forfettario. Il comma 64 della legge 190/2014 definisce le modalità di...
di Alessandro Mattavelli