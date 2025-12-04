Fotovoltaico, nuova chance per salvare i doppi incentivi
Entro il 16 febbraio vanno accettate taglio del 5% e compensazione delle tariffe. Possibile sanare il cumulo tra conto energia e benefici Tremonti ambiente
Nella legge di semplificazione pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 3 dicembre scorso è presente l’ennesimo capitolo della questione sorta tra il Gse e le imprese che hanno beneficiato cumulativamente della Tremonti ambiente (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000) e degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici relativamente al terzo, quarto e quinto conto energia. Per coloro che non si sono avvalsi della definizione a suo tempo prevista dall’articolo...