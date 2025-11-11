Holding, strada tutta in salita per la programmazione fiscale
Conti complicati dalle novità su premi ai manager e ricalcolo per lo stop all’addizionale Irpef. All’orizzonte anche l’impatto su più fronti della manovra 2026
Tax planning in salita per le holding industriali. Le novità normative già intervenute, le indicazioni di prassi e le modifiche in arrivo dal 2026 con il Ddl di Bilancio cambiano drasticamente il quadro delle previsioni fiscali con impatti sia nella determinazione del proprio reddito, sia nella sostituzione d’imposta sui compensi variabili erogati ai propri amministratori e dirigenti. Sono tre i fronti che cambiano lo scenario e impongono la massima attenzione nella ponderazione delle variabili che...
di Alessandro Mattavelli