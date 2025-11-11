Holding, strada tutta in salita per la programmazione fiscale

Tax planning in salita per le holding industriali. Le novità normative già intervenute, le indicazioni di prassi e le modifiche in arrivo dal 2026 con il Ddl di Bilancio cambiano drasticamente il quadro delle previsioni fiscali con impatti sia nella determinazione del proprio reddito, sia nella sostituzione d’imposta sui compensi variabili erogati ai propri amministratori e dirigenti. Sono tre i fronti che cambiano lo scenario e impongono la massima attenzione nella ponderazione delle variabili che...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi