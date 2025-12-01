I giudici allargano il ruolo dell’esperto

Con due recenti pronunce i Tribunali di Bologna e di Vasto hanno valorizzato il ruolo dell’esperto ai fini della conferma delle misure protettive e della concessione di quelle cautelari nella composizione negoziata della crisi, ribadendo che tali misure hanno lo scopo di tutelare il corretto svolgimento delle trattative con i creditori, evitando la disgregazione degli asset aziendali e assicurando (almeno temporaneamente) la stabilità necessaria per rendere concreto ed efficace il tentativo di soluzione...

