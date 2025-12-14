Il fallito può impugnare l’atto su anni antecedenti se il curatore si è astenuto
L’inerzia della curatela legittima l’azione dell’ultimo legale rappresentante
Qualora il presupposto del rapporto tributario si sia formato prima della dichiarazione di fallimento, rimasto inerte il curatore, l’ultimo rappresentante legale della società fallita è legittimato a chiedere l’estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della controversia, previa impugnazione del relativo provvedimento di diniego. Questo il principio sancito dalla Cgt delle Marche con la sentenza n. 991/3/2025 (presidente e relatore Minestroni).
La decisione trae origine da un’articolata...