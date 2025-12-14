Il fallito può impugnare l’atto su anni antecedenti se il curatore si è astenuto

Qualora il presupposto del rapporto tributario si sia formato prima della dichiarazione di fallimento, rimasto inerte il curatore, l’ultimo rappresentante legale della società fallita è legittimato a chiedere l’estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della controversia, previa impugnazione del relativo provvedimento di diniego. Questo il principio sancito dalla Cgt delle Marche con la sentenza n. 991/3/2025 (presidente e relatore Minestroni).

La decisione trae origine da un’articolata...