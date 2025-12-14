Transfer pricing, sconti commerciali ammessi sulle forniture infragruppo
Il contratto di distribuzione in esclusiva non preclude <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">aggiustamenti sui prezzi. </span>Stop alla riqualifica <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">dei servizi intercompany </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">e del distacco di personale</span>
La Cgt Lombardia 1703/14/2025 (presidente Izzi, relatore Gaudino) affronta due temi riguardanti il transfer pricing: la differenza tra sconti commerciali e sconti finanziari e la riqualifica di servizi intercompany e distacco del personale in cessione di beni immateriali.
Sul primo punto l’ufficio aveva contestato l’indeducibilità ai fini Ires e Irap di parte dei costi sostenuti dal contribuente per l’acquisto di prodotti dalla casa madre in base a una rideterminazione in riduzione del margine operativo...