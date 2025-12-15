Il socio che incide sulle scelte risponde con gli amministratori
Definiti i presupposti per applicare l’articolo 2476 del Codice civile. Serve la consapevolezza di influenza l’organo amministrativo
La responsabilità del socio di Srl, in solido con gli amministratori della società, prevista dall’articolo 2476, comma 8, del Codice civile, si configura, sul piano oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso (oppure della consapevole autorizzazione o induzione al compimento dell’atto dannoso da parte dell’organo amministrativo); e, sul piano soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza del socio stesso.
Questo...
