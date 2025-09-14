Incentivati gli investimenti diretti e indiretti
Quota da tenere per almeno tre anni, pena il recupero <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">con sanzioni e interessi</span>
Il decreto interministeriale del 26 maggio 2025 (pubblicato in Gazzetta il 20 giugno) ha fornito le disposizioni applicative del credito d’imposta dell’8% sugli investimenti da parte di incubatori e acceleratori certificati nel capitale di startup innovative.
I soggetti beneficiari (articolo 4) sono gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituiti, iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
- non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 e non vertono in altre condizioni ostative alla fruizione di agevolazioni pubbliche.
Gli investimenti ammissibili (articoli 5 e 6) sono i conferimenti in denaro nel capitale sociale di una o più ...