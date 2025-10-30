Controlli e liti

L’iscrizione nella previdenza agricola consente di beneficiare dell’agevolazione Imu

Non è necessario procedere a un accertamento ulteriore sull’attività in concreto svolta e sulla prevalenza dei redditi

di Federico Gavioli

La qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale è desumibile anche dall’iscrizione nella previdenza agricola che consente di beneficiare dell’agevolazione Imu. La Cassazione con l’ordinanza 28421/2025 ha accolto le motivazioni del ricorso degli eredi di un agricoltore in quiescenza nei confronti del Comune accertatore.

L’avviso emesso dall’ente locale

