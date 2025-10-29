Cartelle, la rottamazione dribbla il nuovo limite per compensare
L’adesione alla definizione agevolata consente di evitare il divieto con soglia ridotta a 50mila euro. Il vincolo non scatta anche con la rateizzazione del debito
Dal 2026 scende a 50mila euro il limite delle imposte iscritte a ruolo a seguito del quale scatta il divieto delle compensazioni. Ma l’adesione alla rottamazione quinquies può far venir meno la preclusione. Così come il divieto non scatta per chi è in regola con la definizione agevolata in corso o con un piano di pagamento dilazionato dei carichi iscritti a ruolo.
Procediamo con ordine. Il Ddl di Bilancio per il 2026 interviene sulla disciplina delle compensazioni fiscali, introducendo misure restrittive...