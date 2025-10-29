Aiuti Covid, il Fisco conferma la linea dura sul riporto delle perdite

Secondo il ministero dell’Economia (Mef) e l’agenzia delle Entrate, le imprese che hanno incassato i contributi (sotto varie forme) concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale avrebbero dovuto depurare l’importo di tali perdite (ai fini del riporto a nuovo) dai contributi ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84, comma 1, terzo periodo, del Tuir. Con la risposta del ministero dell’Economia, letta...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi