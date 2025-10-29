Ai in aiuto del Fisco per tagliare i tempi dei rimborsi Iva
Carbone (Entrate) in Anagrafe tributaria: dal 2026 erogazione automatica per i soggetti con basso livello di pericolosità
Rimborsi Iva sprint grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Nessun algoritmo antievasione ma sempre e comunque rilevanza centrale al fattore umano nella lotta all’evasione. Nessun utilizzo del data scraping con le informazioni disponibili online e sui social anche se in Francia (paese comunitario in cui vale lo stesso regolamento sulla privacy) è una pratica impiegata. L’uso delle nuove tecnologie sta dando comunque segnali tangibili nel contrasto al sommerso: dal 2019 l’introduzione generalizzata...