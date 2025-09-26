La correzione degli errori sugli Isa non fa cadere il concordato preventivo
Il ravvedimento operoso dopo le lettere di compliance non determina l’uscita. In salvo l’autoemendamento anche se la proposta ricalcolata supera il 30%
La correzione degli errori commessi sugli Isa allegati alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023 con il ricorso al ravvedimento operoso può evitare la decadenza dell’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) 2024-2025. Vediamo perché.
È diffusa in questi giorni la ricezione di comunicazioni di anomalie con le quali l’agenzia delle Entrate segnala possibili errori nell’indicazione dei dati “strutturali” contenuti nei modelli Isa allegati alla dichiarazione 2023 o di mancato utilizzo...