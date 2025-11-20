La correzione semplificata pesa l’impatto dell’errore contabile

Il processo di correzione ai fini fiscali degli errori contabili è stato riformulato nel correttivo Irpef Ires approvato ieri definitivamente dal Consiglio dei ministri. Una delle principali modifiche, che determinano una stretta dei criteri che rendono possibile applicare la procedura, passa dal concetto di rilevanza dell’errore, visto che la correzione in bilancio è riservata ai soli errori non rilevanti, mentre per quelli rilevanti bisognerà passare dall’integrativa. Il concetto di errore è declinato...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi