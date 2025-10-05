RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dai carried interest ai lavoratori sportivi

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 37

Settimana Fiscale
Settimana Fiscale

Punti Chiave

  1. Iva non dovuta: modalità di restituzione (nel termine biennale)
  2. Carburanti e oli lubrificanti: esenti se utilizzati per la navigazione marittima
  3. Carried interest percepiti dai manager: quando si qualificano come redditi di natura finanziaria
  4. Warrant ai manager: tassazione ordinaria dei proventi
  5. Dta: non compensabile né ulteriormente cedibile il credito richiesto a rimborso
  6. Dta: cessione dei crediti d’imposta
  7. Bonus edilizi: il trasferimento delle quote residue in caso di successione mortis causa
  8. Lavoro sportivo: pubblicati i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate
  9. Lavoro sportivo: trattamento fiscale di redditi e premi e accesso al regime forfetario
  10. AEO: attività formative per il conseguimento della qualifica professionale
  11. Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: richiesta dello status di dichiarante CBAM autorizzato

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale