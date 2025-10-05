La prassi della settimana: dai carried interest ai lavoratori sportivi

Punti Chiave
- Iva non dovuta: modalità di restituzione (nel termine biennale)
- Carburanti e oli lubrificanti: esenti se utilizzati per la navigazione marittima
- Carried interest percepiti dai manager: quando si qualificano come redditi di natura finanziaria
- Warrant ai manager: tassazione ordinaria dei proventi
- Dta: non compensabile né ulteriormente cedibile il credito richiesto a rimborso
- Dta: cessione dei crediti d’imposta
- Bonus edilizi: il trasferimento delle quote residue in caso di successione mortis causa
- Lavoro sportivo: pubblicati i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate
- Lavoro sportivo: trattamento fiscale di redditi e premi e accesso al regime forfetario
- AEO: attività formative per il conseguimento della qualifica professionale
- Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: richiesta dello status di dichiarante CBAM autorizzato