RassegnaPrassi

La prassi della settimana: dal concordato preventivo al riporto delle perdite in caso di fusione

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 42

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale: quando emettere le note di variazione
  2. Concordato preventivo: plusvalenza da tassare se la cessione dei beni è fatta da terzi
  3. Tassa etica: soggetti anche i contribuenti in regime forfetario
  4. Contributi in conto impianti percepiti da un professionista: trattamento fiscale
  5. Plusvalenza su permuta di cosa presente contro cosa futura: trattamento fiscale
  6. Bonus edilizi: trasferimento in caso di conferimento d’azienda
  7. Art bonus: agevolata anche l’attività concertistica
  8. Concordato preventivo biennale: adesione al Cpb e al ravvedimento speciale da parte di un soggetto «non solare»
  9. Fusione e riporto delle perdite fiscali: necessaria la perizia giurata per le perdite eccedenti il patrimonio netto
  10. Consolidato fiscale: attribuzione delle perdite in caso di rinnovo tacito dell’opzione
  11. Dichiarazione dei redditi in caso di decesso del contribuente: anche l’erede minorenne è obbligato alla presentazione
  12. Global minimum tax: Linee guida per la compilazione della Comunicazione rilevante
  13. Ritenute su provvigioni: obblighi della stabile organizzazione

