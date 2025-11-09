La prassi della settimana: dal concordato preventivo al riporto delle perdite in caso di fusione

Punti Chiave
- Concordato preventivo convertito in liquidazione giudiziale: quando emettere le note di variazione
- Concordato preventivo: plusvalenza da tassare se la cessione dei beni è fatta da terzi
- Tassa etica: soggetti anche i contribuenti in regime forfetario
- Contributi in conto impianti percepiti da un professionista: trattamento fiscale
- Plusvalenza su permuta di cosa presente contro cosa futura: trattamento fiscale
- Bonus edilizi: trasferimento in caso di conferimento d’azienda
- Art bonus: agevolata anche l’attività concertistica
- Concordato preventivo biennale: adesione al Cpb e al ravvedimento speciale da parte di un soggetto «non solare»
- Fusione e riporto delle perdite fiscali: necessaria la perizia giurata per le perdite eccedenti il patrimonio netto
- Consolidato fiscale: attribuzione delle perdite in caso di rinnovo tacito dell’opzione
- Dichiarazione dei redditi in caso di decesso del contribuente: anche l’erede minorenne è obbligato alla presentazione
- Global minimum tax: Linee guida per la compilazione della Comunicazione rilevante
- Ritenute su provvigioni: obblighi della stabile organizzazione
Reti d’impresa: funzionamento, finalità e opportunità per le aziende
di Cristina Odorizzi